Когда в Украине заработает Государственная социальная служба

Правительство утвердило обновленное положение О государственной социальной службе Украины, чем дало фактический старт ее работе.

Об этом на своей странице в FACEBOOK сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская.

Служба станет цивилизованным и прогрессивным инструментом для того, чтобы все были уверены, что помощь получают те, кто нуждаются, и что средства социальной сферы не являются предметом для мошенничества и манипуляций.

Когда это заработает – Государственная социальная служба заработает в 2020 году.

Что это даст на практике – это позволит проверять местные органы социальной защиты населения, которые назначают людям государственные выплаты, и выявлять нарушения со стороны как должностных лиц, так и получателей.

Потому что сейчас местные управления соцзащиты фактически “проверяют” сами себя.

“Для примера, впервые в истории Украины, в ноябре этого года завершилась проверка получателей одного из пособий, которая выявила нарушений на более 30 млн грн. И эта сумма – только за один месяц выплаты и только по одной программе выплат”, – отметила Соколовская.

Выявленные средства должны пойти на поддержку малоимущих. При эффективной работе Государственной социальной службы речь пойдет о сотнях миллионов грн в год. Все эти деньги будут перераспределены на тех, кто нуждается.

Справка Finance.ua: