Межбанк: все будет непросто

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Четверг продолжит тенденции по укреплению гривны, но вот по степени удешевления доллара и статистике операций по дню все не так просто.
В первую очередь на поведении курса на межбанке отразятся три фактора:
1) Пик бюджетных платежей у бизнеса. До конца недели компании должны закрыть все свои основные долги перед государством по налогам. Учитывая еще и цейтнот по внешнеэкономическим платежам в евро и долларе из-за скорых рождественских каникул в США и Европе – у клиентов остается фактически два-три полноценных дня для того, чтобы успеть завершить свои внешние сделки до новогодних праздников в этих странах и параллельно с этим не остаться в долгу перед бюджетом. Это по нашим расчетам позволит рынку иметь неплохую статистику операций – не менее $200-230 млн при совершении до 480-510 сделок. Дефицит гривны будет работать на укрепление нацвалюты на торгах;
2) Поведение наличного рынка и активизация населения в период покупки подарков под день святого Николая и все новогодние праздники. Наличный рынок играет “на понижение” и этим обеспечивает и психологическую, и экономическую поддержку укрепления гривны на межбанке через дальнейшую продажу купленной таким образом “дешевой” валюты через валютную позицию банков на торгах;
3) Интервенции НБУ. При постоянном превышении предложения валюты на межбанке над спросом — главным “куратором” курса на торгах остается Нацбанк, который скупает доллар через Matching и по факту не дает ему сильно проседать к цели в 23 гривны. В моменты пиковых распродаж валюты в начале этой недели под аукцион по ОВГЗ и под расчеты с бюджетом (в том числе и от НАК “Нафтогаз” и других госкомпаний) – фактически ценник НАцбанка формировал курс доллара по дню. Сегодня эта тенденция сохранится.
Но есть еще один фактор, который может существенно внести правки в этот расклад. Дело в том, что по информации с рынка – Минфин Украины может провести внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ (ориентировочно в эту пятницу) для покрытия текущих дыр бюджета в сумме до 10 млрд грн. В этом случае, под такие операции нерезидентам снова понадобится гривна для скупки таких бумаг, что приведет к приходу на межбанк очередной большой порции валюты и возможному очередному обвалу котировок доллара. Или как вариант – нерезиденты продадут эту валюту по единому курсу Нацбанку фактически не выходя на торги и не давя на курс. В любом случае, бюджетные проблемы могут ситуативно серьезно придавить котировки и только НБУ способен их закрыть, выкупив новый потенциальный излишек валюты. Если это произойдет – то можно быть точно уверенным в том, что Нацбанк фактически продиктует курс рынку. В зависимости от того, будет ли Минфин проводить внеплановый аукцион – будет практически формироваться курс в ближайшие два дня с усилением давления на доллар на торгах к цели 23,00-23,10 гривен за доллар при проведении внеочередного аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ.
Мы ожидаем на 19 декабря достаточно широкий коридор по доллару в пределах 23,15 — 23,45 гривен с продолжением усиления давления на курс доллара в течение сессии.
Ключевыми для рынка сегодня будут два фактора: дни бюджетных платежей у клиентов и будет/не будет ли проводиться внеплановый аукцион по размещению ОВГЗ в ближайшие дни.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 23,38 / 23,40
евро – 25,99 / 26,00
российский рубль – 0,3742 / 0,3749
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