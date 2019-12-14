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Защитникам Украины упростили получение гражданства

Защитникам Украины упростили получение гражданства

Кабинет Министров Украины установил процедуру предоставления гражданства для иностранцев, подвергшихся политическим преследованиям за защиту Украины и ее территориальной целостности.

Для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — объяснил Гончарук.

В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.

По материалам Hubs
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