Защитникам Украины упростили получение гражданства

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Кабинет Министров Украины установил процедуру предоставления гражданства для иностранцев, подвергшихся политическим преследованиям за защиту Украины и ее территориальной целостности.
Для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — объяснил Гончарук.
В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.
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