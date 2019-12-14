Moody`s: корпоративный долг Китая - самая большая угроза для глобальной экономики

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Корпоративный долг Китая является “самой большой угрозой” для мировой экономики, заявил в эфире CNBC экономист Moody’s Analytics Марк Занди, назвавший ситуацию “очень серьезной ошибкой”.
Его слова – продолжение темы, поднятой неделей ранее Fitch Ratings, когда агентство акцентировало внимание на том, что частные компании в Китае в этом году объявляют дефолт по своим долгам рекордными темпами. По словам Марка Занди, наибольшую опасность, безусловно, несут компании с крупными задолженностями.
“Я бы назвал корпоративный долг Китая самой большой угрозой”, – сказал он, добавив, что в Китае он очень быстро растет.
Экономист пояснил, что многие компании пытаются справиться с замедлением роста, вызванным торговой войной и другими факторами.
“В Соединенных Штатах картина похожая. Хотя и не в той же степени, но мы наблюдаем очень значительное увеличение кредитования, роста числа компаний с крупной задолженностью, и они будут уязвимы в случае замедления экономики”, – сказал Занди.
Китай пытался бороться с проблемой растущего долга, ужесточая правила заимствования. Однако эти усилия нивелируются из-за торговой войны, так как КНР необходимы все новые инструменты для ускорения замедляющейся экономики, пострадавшей в том числе от американских пошлин на китайский экспорт. Так что в этом году власти страны более-менее притормозили с борьбой с заимствованиями и переключились на стимулирование экономики.
Между тем, по данным Fitch Ratings, рекордные 4,9% частных китайских эмитентов объявили дефолт по выплатам по облигациям на материке в течение первых 11 месяцев 2019 года. В 2014 году их доля составляла лишь 0,6%. Ситуацию рейтинговое агентство связало именно с политикой властей, направленной на сокращение доли заемных средств.
При этом, как отметили в Fitch Ratings, власти проявили “большую терпимость” к дефолтам.
“Около 80% дефолтов на материке как по количеству эмитентов, так и по основной сумме были связаны с частным сектором, поскольку они более уязвимы, чем государственные предприятия (ГП), к нестабильности рынка внешнего финансирования – и поэтому сталкиваются с большим риском ликвидности и рефинансирования в условиях ужесточения условий кредитования”, – говорится в сообщении рейтингового агентства.
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