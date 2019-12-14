Прожиточный минимум планируют увеличить почти вдвое

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“Прожиточный минимум потерял свой смысл, его повышение не помогает социально уязвимым группам населения, выплаты которым составляют от двух прожиточных минимумов, зато он обогащает отдельные группы чиновников, зарплаты которых состоят из 30 или 50 прожиточных минимумов. У моей бабушки пенсия 2100 гривен, ей не хватает этих денег, как и большинству пенсионерам. Мы исправим эту несправедливость, “отвяжем” прожиточный минимум от нецелевых выплат, это позволит аккумулировать средства для его повышения и повлиять на качество жизни социально незащищенных групп”, – рассказала Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
Как будет – с 1 января 2021 года вводится термин “минимальный должностной оклад”, который планово составляет 50% минимальной заработной платы для расчета зарплат работников бюджетной сферы.
А штрафы/пени за разные нарушения будут рассчитывать по новым срокам “расчетная единица” и “штрафная ставка”.
Эти величины будут утверждаться Государственным бюджетом накануне нового бюджетного года.
Согласно госбюджету на следующий год, прожиточный минимум:
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