По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,064 млн и 31,338 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36), максимальный курс продажи доллара 25,26 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,28-23,29 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявки по доллару на сумму 53,402 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,2600 – 10 000

23,3300 – 10 000

23,3000 – 10 000

23,3000 – 10 000

23,2800 – 10 000

23,2800 – 10 000

23,2800 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,2500 – 8 100

23,2800 – 20 000

23,2800 – 35 000

23,2800 – 23 000

23,2800 – 10 000

23,2800 – 39 000

23,2900 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,3049 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,2623 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.