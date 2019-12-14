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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (22,064 млн и 31,338 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (37 и 36), максимальный курс продажи доллара 25,26 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 23,28-23,29 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 73 активных заявки по доллару на сумму 53,402 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,2600 – 10 000
23,3300 – 10 000
23,3000 – 10 000
23,3000 – 10 000
23,2800 – 10 000
23,2800 – 10 000
23,2800 – 25 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
23,2500 – 8 100
23,2800 – 20 000
23,2800 – 35 000
23,2800 – 23 000
23,2800 – 10 000
23,2800 – 39 000
23,2900 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 23,3049 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 23,2623 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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