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Украинским потребителям установят фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона

Украинским потребителям установят фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона

С 1 января по 1 мая 2020 года в Украине на государственном уровне утвержден фиксированный тариф на газ для всех потребителей газа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

На сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности – 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 г. такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. Она была определена на основании котировок крупнейшей европейской газовой биржи и на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.

Справка Finance.ua:

  • В января 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составит 5500 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 12% меньше, чем в январе 2019 года.

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По материалам Finance.UA
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