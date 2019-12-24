Xiaomi выпустит умную розетку с Bluetooth (фото)

Компания Xiaomi расширила ассортимент фирменной продукции выпуском розетки Smart Socket Bluetooth Gateway Edition. Помимо функции подключения электроприборов и зарядки гаджетов через порты USB, новинка способна выполнять роль шлюза для устройств умного дома.

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Компактный гаджет принимает сигналы датчиков температуры и влажности, дверных замков и другой периферии умного дома по Bluetooth, а затем и загружает собранные данные на сервер Mijia по Wi-Fi. Удалённо просматривать данные и настраивать бытовую электронику пользователь может с помощью специального мобильного приложения. Дополнительно предусмотрены функция дистанционного контроля поддерживаемой бытовой техники и голосовое управление с помощью виртуального ассистента XiaoAi.

В наличии и функция включения/отключения самой розетки — например, для подачи питания на обогреватель незадолго до прихода домой. Корпус прибора выполнен из термостойкого материала, также имеется температурный датчик, оповещающий пользователя, если розетка нагревается слишком сильно из-за большой нагрузки. В этом случае система не только отправит сообщение пользователю, но и отключит подачу электроэнергии.

Новинка дебютирует на китайском рынке по цене $11, дата начала продаж будет объявлена позднее.