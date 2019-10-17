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Xiaomi выпустила "умный" унитаз (ФОТО)

Xiaomi выпустила "умный" унитаз (ФОТО)

Компания Xiaomi презентовала унитаз, выполненный по последним технологиям, сообщает ixbt.com.

По информации издания, унитаз, изготовленный из керамики, отличается очень простым дизайном. Входящая в комплект крышка оснащена трехступенчатым подогревом, регулировать который можно со смартфона через приложение Mijia.

Сливной кран, изготовленный из антибактериального пластика ABS, имеет регулировку напора воды, а кроме стандартной функции, присутствует также функция биде.

После смыва срабатывает система самоочистки водой и воздухом, которую также можно настроить.

По материалам Дело
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