Xiaomi выпустила "умный" унитаз (ФОТО)

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Компания Xiaomi презентовала унитаз, выполненный по последним технологиям, сообщает ixbt.com.
По информации издания, унитаз, изготовленный из керамики, отличается очень простым дизайном. Входящая в комплект крышка оснащена трехступенчатым подогревом, регулировать который можно со смартфона через приложение Mijia.
Сливной кран, изготовленный из антибактериального пластика ABS, имеет регулировку напора воды, а кроме стандартной функции, присутствует также функция биде.
После смыва срабатывает система самоочистки водой и воздухом, которую также можно настроить.
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