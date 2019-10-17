Xiaomi выпустила "умный" унитаз (ФОТО)

Компания Xiaomi презентовала унитаз, выполненный по последним технологиям, сообщает ixbt.com.

По информации издания, унитаз, изготовленный из керамики, отличается очень простым дизайном. Входящая в комплект крышка оснащена трехступенчатым подогревом, регулировать который можно со смартфона через приложение Mijia.

Сливной кран, изготовленный из антибактериального пластика ABS, имеет регулировку напора воды, а кроме стандартной функции, присутствует также функция биде.

После смыва срабатывает система самоочистки водой и воздухом, которую также можно настроить.

