Realme представила альтернативу Apple AirPods (фото)

Одновременно со смартфоном X2 компания Realme представила и новый аксессуар — беспроводные наушники Buds Air. Компактные «вкладыши» с модулем Bluetooth 5.0, сенсорным управлением и функцией беспроводной зарядки также получили функцию шумоподавления в режиме гарнитуры для чёткой передачи голоса владельца.

Читайте также: iPad и Tesla: Time назвал 10 самых важных гаджетов десятилетия

Первые TWS-наушники realme оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами с технологией усиления басов. Подключение к источнику сигнала производится с помощью интерфейса Bluetooth 5.0. В списке функций модели — поддержка кодека AAC и специальный игровой режим со сниженным временем задержки сигнала. Наушники поддерживают и функцию быстрой активации голосового ассистента смартфона.

Для повышения качества звука во время разговора используется система шумоподавления, использующая по два микрофона на каждой чашке. Модель оснащена сенсорами, благодаря которым воспроизведение автоматически ставится на паузу, как только наушник вынут из ушной раковины, и автоматически подключаются к смартфону при извлечении из футляра.

Автономность новинки, по заявлению производителя, составляет до 17 часов с учётом ёмкости АКБ зарядного кейса. В комплект также входит беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт, также поддерживается и зарядка через порт USB Type-C.