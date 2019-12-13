Realme представила альтернативу Apple AirPods (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Одновременно со смартфоном X2 компания Realme представила и новый аксессуар — беспроводные наушники Buds Air. Компактные «вкладыши» с модулем Bluetooth 5.0, сенсорным управлением и функцией беспроводной зарядки также получили функцию шумоподавления в режиме гарнитуры для чёткой передачи голоса владельца.
Читайте также: iPad и Tesla: Time назвал 10 самых важных гаджетов десятилетия
Первые TWS-наушники realme оснащены 12-миллиметровыми динамическими драйверами с технологией усиления басов. Подключение к источнику сигнала производится с помощью интерфейса Bluetooth 5.0. В списке функций модели — поддержка кодека AAC и специальный игровой режим со сниженным временем задержки сигнала. Наушники поддерживают и функцию быстрой активации голосового ассистента смартфона.
Для повышения качества звука во время разговора используется система шумоподавления, использующая по два микрофона на каждой чашке. Модель оснащена сенсорами, благодаря которым воспроизведение автоматически ставится на паузу, как только наушник вынут из ушной раковины, и автоматически подключаются к смартфону при извлечении из футляра.
Автономность новинки, по заявлению производителя, составляет до 17 часов с учётом ёмкости АКБ зарядного кейса. В комплект также входит беспроводное зарядное устройство мощностью 10 Вт, также поддерживается и зарядка через порт USB Type-C.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 годуВчера, 14:12 - 4364 3
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2186 2
Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за годВчера, 06:23 - 1004 2
В Windows 10 вернули рекламу, которую невозможно отключитьВчера, 02:17 - 1851 1
В 2020 году на рынок Украины намерены выйти 6 международных брендовВчера, 04:36 - 1792 1
Финансисты спрогнозировали будущее гривны на 2020 годВчера, 10:10 - 6325
Популярные в Украине авиакомпании признаны худшими в 2019 годуВчера, 14:12 - 4364 3
Курс доллара-2020: эксперт рассказал о ключевых факторах и дал прогнозВчера, 20:00 - 3472
Коммунальные услуги в Киеве с мая станут дорожеВчера, 16:28 - 1296
Стало известно, сколько украинцев пострадало от мошенничества в интернете за годВчера, 06:23 - 1004 2
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 4170 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2427 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2186 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1917 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5689 3