iPad и Tesla: Time назвал 10 самых важных гаджетов десятилетия

Журнал Time назвал 10 самых важных гаджетов, оказавших наиболее сильное влияние на развитие технологий с 2010 до 2019 года.

Первое место занял iPad, который компания Apple выпустила в 2010 году. Издание считает, что этот гаджет вызвал «культурное сдвиги и задал тон развитию портативных устройств».

Вторую позицию в рейтинге занял электромобиль Tesla Model S, который компания Илона Маска выпустила в 2012 году.

«Электрический седан медленно изменил траекторию развития автомобильной индустрии, заставив конкурентов воспринять будущее, работающее на батарейках, вместо бензина, и бросает вызов тому, что электрокары не могут быть крутыми», – пояснили в Time.

Третье место занял миниатюрный компьютер на основе операционной системы Linux Raspberry Pi. Изначально его создали для обучения кодирования в школах, однако после выпуска в 2012 году одноплатное устройство стали широко использовать в робототехнике.

Также в рейтинг важнейших гаджетов десятилетия попали: