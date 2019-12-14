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iPad и Tesla: Time назвал 10 самых важных гаджетов десятилетия

iPad и Tesla: Time назвал 10 самых важных гаджетов десятилетия

Журнал Time назвал 10 самых важных гаджетов, оказавших наиболее сильное влияние на развитие технологий с 2010 до 2019 года.

Первое место занял iPad, который компания Apple выпустила в 2010 году. Издание считает, что этот гаджет вызвал «культурное сдвиги и задал тон развитию портативных устройств».

Вторую позицию в рейтинге занял электромобиль Tesla Model S, который компания Илона Маска выпустила в 2012 году.

«Электрический седан медленно изменил траекторию развития автомобильной индустрии, заставив конкурентов воспринять будущее, работающее на батарейках, вместо бензина, и бросает вызов тому, что электрокары не могут быть крутыми», – пояснили в Time.

Третье место занял миниатюрный компьютер на основе операционной системы Linux Raspberry Pi. Изначально его создали для обучения кодирования в школах, однако после выпуска в 2012 году одноплатное устройство стали широко использовать в робототехнике.

Также в рейтинг важнейших гаджетов десятилетия попали:

  • Apple iPad 2010,
  • Tesla Model S, 2012,
  • Raspberry Pi, 2012,
  • Цифровой плеер Google Chromecast 2013,
  • Дрон DJI Phantom 2013,
  • Портативная колонка Amazon Echo, 2014,
  • Apple Watch, 2015,
  • Apple AirPods, 2016
  • Игровая консоль Nintendo Switch, 2017,
  • Адаптивный контроллер для Xbox, 2018.
По материалам hromadske.tv
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