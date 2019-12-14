МАУ устроила зимний sale

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Авиакомпания “МАУ” устраивает зимнюю распродажу из украинских городов по 25 направлениям.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
“Дарим вам праздничные скидки на лучшие направления для зимних каникул. Заказывайте сейчас, чтобы после новогодних праздников согреваться мнением о предстоящей сказочное путешествие”, – говорится в сообщении.
Распродажа будет длиться с 16 декабря до 27 декабря 2019 года и распространяется на путешествия в период с 15 января до 29 февраля 2020 года.
Авиаперевозчик осуществляет рейсы с Киева, Харькова, Одессы, Львова, Запорожья.
Стоимость билета в одну сторону из Киева:
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Цены указаны для перелета в одну сторону, при покупке билетов в обе стороны маршрута.
Скидки распространяются на тарифы Economy Lite, Economy Standard и Economy Premium.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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