МАУ устроила зимний sale

Авиакомпания “МАУ” устраивает зимнюю распродажу из украинских городов по 25 направлениям.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

“Дарим вам праздничные скидки на лучшие направления для зимних каникул. Заказывайте сейчас, чтобы после новогодних праздников согреваться мнением о предстоящей сказочное путешествие”, – говорится в сообщении.

Распродажа будет длиться с 16 декабря до 27 декабря 2019 года и распространяется на путешествия в период с 15 января до 29 февраля 2020 года.

Авиаперевозчик осуществляет рейсы с Киева, Харькова, Одессы, Львова, Запорожья.

Стоимость билета в одну сторону из Киева:

Киев – Вильнюс: 662 грн;

Киев – Варшава: 686 грн;

Киев – Берлин: 899 грн;

Киев – Вена: 993 грн;

Киев – Будапешт: 993 грн;

Киев – Копенгаген 1017 грн;

Киев – Анкара: 1159 грн;

Киев – Франкфурт: 1182 грн;

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Киев – Афины 1348 грн;

Киев – Мадрид: 1561 грн;

Киев – Тбилиси: 1679 грн;

Киев – Прага: 1797 грн.

Цены указаны для перелета в одну сторону, при покупке билетов в обе стороны маршрута.

Скидки распространяются на тарифы Economy Lite, Economy Standard и Economy Premium.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.

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