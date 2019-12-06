Названы самые пунктуальные авиакомпании в Украине за ноябрь

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинские авиакомпании в ноябре 2019 года выполнили без задержек 84,7% из 3812 рейсов из аэропортов Украины, тогда как у иностранных авиаперевозчиков этот показатель составил 86,8% при числе вылетов 2866.
Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.
Среди украинских авиакомпаний наиболее пунктуальными с показателем 92,3% стали прекратившая полеты Atlasjet Ukraine и Bravo Airways.
Третье место заняла «Роза Ветров» с результатом 90,8%. Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ выполнила без задержек 89,5% рейсов, тогда как «Мотор Сич», ранее занимавшая первые строчки рейтинга, опустилась на пятое место с результатом 84,7%.
SkyUp выполнил по расписанию 72,8% рейсов, «Буковина» — 69,9%, Azur Air Ukraine — 65,6%, что стало наихудшим показателем среди украинских авиакомпаний.
Среди иностранных авиаперевозчиков не задержали ни одного рейса в ноябре 2019 года Air Arabia, AZAL (Buta Airways), Alitalia, Air Serbia, Georgian Airways, Air Malta и Iraqi Airways.
Не менее 90% вылетов по расписанию из аэропортов Украины выполнили airBaltic (93,8%), Qatar Airways (93,3%), Air Astana (93%), SAS (92,3%), Austrian Airlines (91,5%).
Наихудшую пунктуальность показал лоу-кост Ernest Airlines — только 53% его рейсов из аэропортов Украины вылетели по расписанию.
Для подсчета пунктуальности использовалась информация о вылетах авиакомпаний из следующих аэропортов Украины в ноябре 2019 года: Запорожье, Днепропетровск, Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского), Борисполь, Львов, Одесса, Харьков, Херсон. Выполненным по расписанию считался рейс, если отклонение от графика не превышало 15 минут.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2393 21
СБУ разоблачила схему хищения денег для детсадовВчера, 18:36 - 449 5
НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к долларуВчера, 16:00 - 1547 5
Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзитаВчера, 12:00 - 2502 5
Сумма требований РФ к Украине в связи с долгом по евробондам составляет $4,5 млрд - Минфин РФВчера, 09:48 - 830 4
Cколько готовы платить IT-специалистам без опыта (инфографика)Вчера, 11:00 - 4336
Проблемы украинцев при устройстве на работу (опрос)Вчера, 13:06 - 3409 2
Города отключат от газа: Коболев назвал еще одну опасность от остановки транзитаВчера, 12:00 - 2502 5
Украина готова взять газом $3 миллиарда, которые в суде проиграл Газпром - ЗеленскийВчера, 10:00 - 2393 21
Как осуществить переход на упрощенную систему налогообложенияВчера, 08:00 - 2324 2
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla CybertruckПозавчера, 10:50 - 380
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 1726 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 1705 1
Bugatti представила спецверсию гиперкара Chiron (фото)02.12.2019, 17:10 - 936
Tesla представила электрический пикап из будущего (фото, видео)22.11.2019, 12:10 - 2078