Названы самые пунктуальные авиакомпании в Украине за ноябрь

Украинские авиакомпании в ноябре 2019 года выполнили без задержек 84,7% из 3812 рейсов из аэропортов Украины, тогда как у иностранных авиаперевозчиков этот показатель составил 86,8% при числе вылетов 2866.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Среди украинских авиакомпаний наиболее пунктуальными с показателем 92,3% стали прекратившая полеты Atlasjet Ukraine и Bravo Airways.

Третье место заняла «Роза Ветров» с результатом 90,8%. Крупнейшая авиакомпания Украины МАУ выполнила без задержек 89,5% рейсов, тогда как «Мотор Сич», ранее занимавшая первые строчки рейтинга, опустилась на пятое место с результатом 84,7%.

SkyUp выполнил по расписанию 72,8% рейсов, «Буковина» — 69,9%, Azur Air Ukraine — 65,6%, что стало наихудшим показателем среди украинских авиакомпаний.

Среди иностранных авиаперевозчиков не задержали ни одного рейса в ноябре 2019 года Air Arabia, AZAL (Buta Airways), Alitalia, Air Serbia, Georgian Airways, Air Malta и Iraqi Airways.

Не менее 90% вылетов по расписанию из аэропортов Украины выполнили airBaltic (93,8%), Qatar Airways (93,3%), Air Astana (93%), SAS (92,3%), Austrian Airlines (91,5%).

Наихудшую пунктуальность показал лоу-кост Ernest Airlines — только 53% его рейсов из аэропортов Украины вылетели по расписанию.

Для подсчета пунктуальности использовалась информация о вылетах авиакомпаний из следующих аэропортов Украины в ноябре 2019 года: Запорожье, Днепропетровск, Жуляны («Киев» имени Игоря Сикорского), Борисполь, Львов, Одесса, Харьков, Херсон. Выполненным по расписанию считался рейс, если отклонение от графика не превышало 15 минут.