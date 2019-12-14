Глобальные поставки носимых устройств в 2019 году превысят 300 млн

Аналитическая компания IDC опубликовала свой прогноз относительно развития рынка носимых устройств в ближайшие годы. Согласно прогнозам аналитиков, в этом году рынок носимых устройств преодолеет рубеж в 300 млн реализованных устройств и достигнет показателя 305,2 млн единиц. Рост по сравнению с предыдущим годом составит 71,4%. По итогам 2018 года было продано около 178 млн носимых устройств.

Более того, аналитики IDC пророчат данному рынку дальнейший стремительный рост, и к 2023 году он уже достигнет 489,1 млн реализованных устройств. Среди основных факторов, способствующих столь бурному развитию рынка, называют растущий спрос, широкое распространение таких устройств и снижение цен.

В IDC отмечают, что носимая электроника уже перестала быть новинкой для первых пользователей. Теперь это массовые продукты с различными функциями и возможностями, которые могут быть недоступны в смартфонах. Непрерывное развитие и инновации в этом сегменте будут и далее привлекать новых пользователей.

В IDC к носимым электронным устройствам относят не только умные часы, но и другие категории продуктов, такие как фитнес-браслеты и беспроводные наушники. При этом отмечается, что для того, чтобы относить беспроводные наушники к категории носимой электроники, такие устройства должны предлагать более широкие возможности, чем просто воспроизведение музыки. Среди таких функций называют работу с виртуальным ассистентом, отслеживание физической активности и улучшение качества звука.