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Сколько украинцы тратят на подарки на зимние праздники (инфографика)

Сколько украинцы тратят на подарки на зимние праздники (инфографика)

Mastercard рассказала, как украинцы путешествуют домой на новогодние праздники.

Средняя сумма трат – 4 тысячи гривен на подарки.

Об этом говорит исследование Mastercard Driving Home For Christmas 2019.

Подготовка к путешествию начинается в среднем за 37 дней до праздников.

При этом каждый четвертый (24%) бронирует билеты домой по крайней мере за два месяца, хотя 12% планируют поездку в последнюю минуту и покупают билеты за несколько дней до нее.

В среднем, чтобы попасть домой, каждый из путешествующих украинцев проедет 645 км.

Наиболее популярные виды транспорта:

  • Автобусы и автомобили – ими хотя бы раз воспользуются 67% путешествующих. И почти каждый третий (32%) украинец выберет для этого поезд.

По данным исследования, в среднем каждый украинец потратит на поездку домой 7273 гривны, начав откладывать деньги на праздники за 3 месяца.

Сколько украинцев едет за границу – согласно исследованию, на период праздников каждый пятый (21%) из опрошенных украинцев поедет на отдых за границу. При этом 9% из них считают, что это не так хлопотно, как праздновать дома, а 46% признались, что в новогодние праздники они хотят отвлечься от работы.

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По материалам Finance.UA
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