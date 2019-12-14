Рабочие рекламные тренды Google и Facebook в 2020 году

Одним из эффективных видов рекламы на сегодняшний день считается контекстная. Именно с помощью контекста потенциальные клиенты узнают о вашей фирме, начинают доверять информации и переходят по ссылке. Наибольшее распространение такой тип рекламной кампании получил за счет компаний Google, в т.ч. Merchant Center, недавно вышедшей на украинский рынок.

Merchant Center от Google

По мнению эксперта агентства Real Talk Артура Булыгина, основная цель сервиса — облегчить компаниям, занимающимся распространением товаров онлайн, процесс загрузки и изменения информации о продуктах, в т.ч. фото, стоимость, характеристики, и обеспечить корректность выводимой поисковыми запросами информации. Более того, Merchant Center считается высокоинтегрируемым продуктом, позволяющим контролировать маркетинг, анализировать товарооборот.

Новая система от Гугл повышает возврат на инвестиции и обладает рядом преимуществ:

удобные для восприятия списки товаров;

поддержка AdWords, Local Search и Гугл Аналитики;

преимущественное размещение продуктов, которые чаще всего просматривают онлайн;

прямой хостинг.

Без этого продукта товары не будут показываться в Гугл.Покупках и вы не сможете увеличить конверсию продаж и привлечь как можно больше целевой аудитории к своему предложению.

Google-реклама на мобильных приложениях

Мобильные приложения выходят на первое место по скачиваемости с тех пор, как смартфоны получили доступ в интернет, поэтому неудивительно, что со временем их начали использовать в рекламных целях. Google также решил не отставать и позволил своей рекламе отображаться в приложениях в виде объявления, баннера, видеоролика или прочего вида рекламы. Такая маркетинговая политика относительно дешевая, по сравнению с прочими онлайн-способами, т.к. крупные рекламодатели еще только присматриваются к приложениям. Поэтому выделить небольшую сумму денег и протестировать эффективность такой кампании для вашего бизнеса не составит труда.

Адаптивные поисковые объявления от Google

Такой тип объявлений от Гугл более релевантен и позволяет разместить больше текста по сравнению со стандартными рекламными постами. Все, что необходимо — ввести описания товаров и заголовки, а сервис будет экспериментировать с комбинациями и подскажет, какая из них самая эффективная, после чего реклама станет максимально соответствовать поисковым запросам и повышать релевантность сайта.

Все нововведения Google позволяют увеличить конверсию и привлечь целевую аудиторию, повышая тем самым онлайн-продажи. Но и о базовых работающих инструментах забывать не стоит — ремаркетинг, в особенности динамический, и поисковая реклама все еще остаются на первом месте по эффективности и рентабельности.

Facebook для рекламы

Рекламный кабинет Facebook и Abs Manager – прекрасный способ реализации рекламной кампании и оценки ее результативности. Более того, в своем кабинете можно с легкостью управлять текстом и фотографиями рекламы, приостанавливать и возобновлять ее показ, а также объединять с рекламным контентом в Instagram. За счет последней “фишки” реклама в Инстаграм настраивается максимально точно под вашу целевую аудиторию, повышая рентабельность маркетинговой политики.

Иными словами, окупаемость продакшн напрямую зависит от правильности настроек Google и ФБ. Если настройки произведены верно, с учетом желаемого эффекта, вложенные средства быстро вернутся в качестве прибыли, обеспечивая при этом долгосрочный эффект. Но добиться этого можно, как правило, только привлекая аутсорсеров.

Если же вы хотите добиться максимальной отдачи от рекламы, необходимо разработать комплексную маркетинговую политику, которая будет включать в себя сразу несколько аспектов продвижения, в т.ч. и онлайн. Настройку политики рекламы в Google и социальных сетях можно сделать самостоятельно, изучив тонны статей и поэкспериментировав на примерах или малом количестве товаров, но предпочтительнее, чтобы настройкой и управлением рекламы занимались опытные сотрудники Digital-агентств, например специалисты компании Real Talk, с предложениями которой можно ознакомиться на сайте .