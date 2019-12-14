Hyundai анонсировал новый седан (фото)

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Компания Hyundai опубликовала дизайн-скетчи нового субкомпактного седана Aura, предназначенного для индийского рынка.
Самая маленькая четырехдверная модель южнокорейской марки призвана заменить автомобиль Xcent.
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Внешность Hyundai Aura выполнят в соответствии с новой дизайнерской философией под названием Sensuous Sportiness («Эмоциональная спортивность»). Впервые это направление продемонстрировали на седане Sonata восьмого поколения.
Фотографии интерьера пока не опубликованы, однако предполагается, что Aura получит мультифункциональное рулевое колесо. Кроме того, седан будет доступен с мультимедиа с тачскрином, а также с поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto.
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