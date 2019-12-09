Мифы об электромобилях: автогигант развеял основные заблуждения

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Компания Hyundai вместе с аналитиками агентства One Poll составила список заблуждений и мифов об электромобилях.
Об этом сообщает CarsWeek. Издание отмечает, что на этот шаг автогигант пошел из-за того, что 20% покупателей обычных автомобилей по-прежнему высказываются против электрокаров.
В опросах приняли участие несколько тысяч водителей, которые пользуются машинами с двигателями внутреннего сгорания и авто на альтернативных видах топлива. Согласно опросу, 46% процентов покупателей авто все еще имеют опасения по поводу запаса хода электрокаров.
“Когда впервые появились электромобили, мы столкнулись с проблемой запаса хода. Но в наше время эта цифра поднялась почти до 500 км на одном заряде, и она будет увеличиваться со временем”, – заявил старший менеджер по продукции в Hyundai Motor UK Сильви Чайлдс.
Также респонденты высказали опасения из-за “низкого количества зарядных станций”. В ответ на это в компании отмечают, что в данный момент в более чем 9 тыс. населенных пунктов Великобритании есть более 14,5 тыс. зарядных станций для общего пользования, и сеть эта быстро растет.
Что касается возможной дороговизны электромобилей, то эксперты напоминают, что несмотря на относительно высокую стоимость электрокаров, они в разы дешевле в обслуживании. Их двигатели не требуют масла, топлива, также там меньше движущихся частей, которые впоследствии могут выходить из строя.
При этом в Hyundai напоминают о высокой скорости и динамике разгона электрических авто. Многие электромобили могут достичь скорости в 100 км/ч за 7,9 секунд, что больше того результата, который могут предложить многие машины с бензиновыми и дизельными моторами.
Также эксперты подчеркивают безопасность электрокаров. По их данным, современные электромобили проходят одинаковые суровые испытания и отвечают тем же стандартам безопасности, которые требуются для автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе.
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