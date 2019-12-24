Moody’s прогнозирует замедление развития промсектора

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s считают, что перспективы развития мировой промышленности в 2020 году остаются негативными. Это связано с сохранением торговой напряженности.

«Замедление мирового экономического роста и усиление торговой напряженности отразятся на доходах производственных компаний»,— приводит «Прайм» выдержку из доклада Moody’s Investors Service. В агентстве полагают, что на сектор будет оказывать давление риск, связанный с поставками и увеличением затрат на сырье и материалы.

В Moody’s считают, что сектора сельского хозяйства, транспорта и коммунальных услуг имеют слабые перспективы роста. Наибольшее развитие в 2020 году могут получить аэрокосмический рынок и ВПК, прогнозируют в агентстве.

За январь-октябрь 2019 года объемы реализации промышленной продукции увеличились на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, в январе-сентябре текущего года этот показатель составлял 3,7%.