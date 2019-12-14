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Когда начнут тестировать программные РРО

Когда начнут тестировать программные РРО

Минфин обнародовал для общественного обсуждения проекты нормативно-правовых актов о внедрении в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщается на сайте министерства.

С 1 января 2020 года обеспечить возможность тестирования налогоплательщиками бесплатного программного решения.

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В перечне проектов, обнародованных для общественного обсуждения: документы о порядке регистрации, ведении реестра и применении программных регистраторов расчетных операций, а также порядок использования фискальных номеров и изменения в положение о форме и содержании расчетных документов. Ознакомиться с проектами можно по ссылке.

По результатам обработки замечаний и предложений общественности планируется согласовать проекты с профильными министерствами и ведомствами.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые предполагают применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • С первого января 2021 года обязаны использовать РРО ФЛП-единщики 2-4 группы.
  • С первого января 2021 года повышаются лимиты дохода плательщиков единого налога с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.
По материалам Finance.UA
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