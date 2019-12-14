Когда начнут тестировать программные РРО

Минфин обнародовал для общественного обсуждения проекты нормативно-правовых актов о внедрении в Украине программных регистраторов расчетных операций (РРО).

Об этом сообщается на сайте министерства.

С 1 января 2020 года обеспечить возможность тестирования налогоплательщиками бесплатного программного решения.

В перечне проектов, обнародованных для общественного обсуждения: документы о порядке регистрации, ведении реестра и применении программных регистраторов расчетных операций, а также порядок использования фискальных номеров и изменения в положение о форме и содержании расчетных документов. Ознакомиться с проектами можно по ссылке .

По результатам обработки замечаний и предложений общественности планируется согласовать проекты с профильными министерствами и ведомствами.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, которые предполагают применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

С первого января 2021 года обязаны использовать РРО ФЛП -единщики 2-4 группы.