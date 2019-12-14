В Минюсте заявили об окончании эпохи рейдерства

Министр юстиции Денис Малюська объявил об окончании эпохи рейдерства в Украине.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

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“О системном рейдерстве, что я имел в виду. В Украине сейчас нет активно работающих групп или компаний, которые зарабатывают свои деньги на том, что они рейдеры бизнеса или граждан, владельцев крупных объектов недвижимости. Это прекращено. Бывают единичные случаи, когда кто-то где-то, на каком мелком объекте… разовый случай. Это до сих пор происходит. Мы не можем сказать, что полностью прекращено рейдерство в стране. Но эпоха рейдерства закончилась, это однозначно”, – заявил министр.



Он отметил, что проблема отсутствия громких дел и наказаний для рейдеров на самом деле есть. Однако Минюст не отвечает за правоохранительные органы, которые должны работать в этом направлении.



Со своей стороны министр пообещал “теплый прием” рейдерам в пенитенциарных заведениях.



В свою очередь, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что за последних полгода не было зафиксировано случаев рейдерства, хотя такие факты были.