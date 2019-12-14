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SpaceX запустила ракету со спутником связи

SpaceX запустила ракету со спутником связи

Американская компания SpaceX в понедельник произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Трансляция запуска велась на сайте компании.

Старт состоялся в 19:10 по времени Восточного побережья США (2:10 по киевскому времени). Спутник, как ожидается, окажется на геостационарной орбите примерно через 33 минуты после запуска.

Аппарат JCSAT-18/Kacific1 был произведен американской компанией Boeing. Его будут использовать операторы связи в Японии и Сингапуре.

Первая ступень Falcon 9 ранее уже был дважды применен для запусков. Специалисты SpaceX намерены вновь вернуть ее на Землю. Согласно плану, этот элемент носителя после отделения от второй ступени должен начать спуск, а потом на парашютах приземлиться на специальную дистанционно управляемую платформу в Атлантическом океане у побережья Флориды.

По материалам УНН
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