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Нафтогаз опроверг договоренности с РФ по газу

Нафтогаз опроверг договоренности с РФ по газу

Транзитные договоренности между Нафтогазом и Газпромом пока не были достигнуты.

Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
 
“Сообщения, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа, не соответствуют действительности”, – отметили в Нафтогазе.
 
По информации компании, между сторонами ведутся переговоры как на экспертном уровне, так и в трехстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии.
 
“Мы тоже хотим как можно скорее закончить эти переговоры и пойти отдыхать. Но как бы ни манили нас горы, отказываться от нашей переговорной позиции мы не будем даже ради них”, – добавил Нафтогаз в сообщении в Facebook, призвав журналистов быть внимательными, проверять информацию и обращаться в компанию за подтверждением и официальными комментариями.

По материалам Корреспондент.net
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