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Wizz Air будет летать из Европы в Армению

Wizz Air будет летать из Европы в Армению

Компания Wizz Air объявила о запуске рейсов из Европы в Армению в 2020 году.

Откуда будут летать – из аэропортов Вильнюса и Вены. Регулярность – два раза в неделю.

Когда начнут летать – с 20 марта 2020 года, заработает маршрут в столицу Австрии. 21 марта 2020 года стартуют рейсы из Вильнюса.

Минимальная цена авиабилетов на оба маршрута начинается от 50 евро в одну сторону по тарифу Basic.

Багаж включает провоз только маленькой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Wizz Air станет вторым по счету крупным европейским лоукостом на рынке Армении. В январе 2020 года сюда зайдет Ryanair.

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По материалам Finance.UA
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