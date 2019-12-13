Wizz Air будет летать из Европы в Армению

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Компания Wizz Air объявила о запуске рейсов из Европы в Армению в 2020 году.
Откуда будут летать – из аэропортов Вильнюса и Вены. Регулярность – два раза в неделю.
Когда начнут летать – с 20 марта 2020 года, заработает маршрут в столицу Австрии. 21 марта 2020 года стартуют рейсы из Вильнюса.
Минимальная цена авиабилетов на оба маршрута начинается от 50 евро в одну сторону по тарифу Basic.
Багаж включает провоз только маленькой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.
Wizz Air станет вторым по счету крупным европейским лоукостом на рынке Армении. В январе 2020 года сюда зайдет Ryanair.
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