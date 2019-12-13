Qatar Airways продает билеты в Таиланд по промо-ценам

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Qatar Airways ввел промо-цены на рейсы из Киева в города Таиланда с одной пересадкой.
Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.
Qatar Airways предлагает перелеты из Киева с удобными стыковками в Дохе в самые популярные направления в Таиланде – Бангкок, Пхукет, Краби и Чиангмай.
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Стоимость билетов эконом-класса в обе стороны:
В стоимость билета включено питание, перевозка багажа (одна единица ручной клади до 7 кг и багаж, весом до 30 кг), до 4 000 вариантов развлечений.
Авиаперевозчик сообщает, что при выборе рейса с транзитным временем дольше 12 часов в Дохе, можно забронировать четырехзвездочный или пятизвездочный отель от $23 за сутки.
Стоит отметить, что украинцы могут путешествовать в Таиланд по безвизовому режиму и находиться в стране не более 30 дней.
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
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