Запуск рынка земли: в Раде рассказали, сколько будет стоить гектар

Сразу после создания в Украине свободного рынка земли стоимость гектара составит около 2 тыс. долларов, однако через два года цена вырастет в 2-3 раза.

Такой прогноз озвучил депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, комментируя земельную реформу.

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“На первый период, когда земельная реформа заработает с 1 октября 2020 года, понятно, что цена будет не очень высокой. Я думаю, на уровне 2 тыс. долларов за гектар. Но если люди не будут спешить, то на конец 2021-го, 2022 год цена будет варьироваться 5-7 тыс. долларов”, – считает нардеп.

Соломчук прогнозирует, что сразу после запуска земельного рынка не многие будут готовы реализовать свою землю.

“Думаю, этот процент будет очень маленьким. Чем западнее Украина, тем меньше процент, потому что больше частных владельцев, предпринимателей, малых хозяйств”, – отметил он.

При этом нардеп не смог сказать, как реформа повлияет на цену аренды земли: “Стоимость аренды всегда меняется. Нельзя прогнозировать, какая стоимость аренды земли будет… За последние 5-7 лет стоимость аренды изменилась очень сильно, в 3-4 раза”.