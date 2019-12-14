Запуск рынка земли: в Раде рассказали, сколько будет стоить гектар

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сразу после создания в Украине свободного рынка земли стоимость гектара составит около 2 тыс. долларов, однако через два года цена вырастет в 2-3 раза.
Такой прогноз озвучил депутат Верховной Рады от “Слуги народа”, член парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук, комментируя земельную реформу.
Читайте также: Средняя цена на землю в регионах Украины
“На первый период, когда земельная реформа заработает с 1 октября 2020 года, понятно, что цена будет не очень высокой. Я думаю, на уровне 2 тыс. долларов за гектар. Но если люди не будут спешить, то на конец 2021-го, 2022 год цена будет варьироваться 5-7 тыс. долларов”, – считает нардеп.
Соломчук прогнозирует, что сразу после запуска земельного рынка не многие будут готовы реализовать свою землю.
“Думаю, этот процент будет очень маленьким. Чем западнее Украина, тем меньше процент, потому что больше частных владельцев, предпринимателей, малых хозяйств”, – отметил он.
При этом нардеп не смог сказать, как реформа повлияет на цену аренды земли: “Стоимость аренды всегда меняется. Нельзя прогнозировать, какая стоимость аренды земли будет… За последние 5-7 лет стоимость аренды изменилась очень сильно, в 3-4 раза”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Люди, родившиеся в 1970-1980-х годах, ранее 65 лет на пенсию не выйдут - экспертПозавчера, 21:29 - 17337 24
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 4042 20
Министры просят большую зарплату, потому что не все имеют "финансовую подушку" - ДубилетВчера, 09:47 - 1275 20
Молодым учителям зарплату не повысят, но будут мотивировать, - НовосадВчера, 08:19 - 6673 17
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журналаВчера, 11:00 - 2629 9
Выгодно ли скупать доллары - мнение экспертовВчера, 09:15 - 63861 8
Пенсия в 50: кому начнут начислять досрочные выплатыВчера, 12:01 - 4454 2
Сколько украинцам будет стоить «бум» на возобновляемую энергетикуВчера, 09:34 - 4042 20
ПФУ рассчитал среднюю зарплату украинцев в октябреВчера, 15:06 - 3658
Украина вошла в ТОП-40 самых могущественных стран мира по версии американского журналаВчера, 11:00 - 2629 9
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 627
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 633
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 957
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 3030 3
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2769 1