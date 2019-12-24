В Китае на 3D-принтере напечатали 500-метровую стену (видео)

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В Китае специалисты компании Winsun на 3D-принтере распечатали 500-метровую стену для защиты от наводнений. Этот крупнейший объект появится в городе Сучжоу.
Об этом сообщает 3D Printing Media Network.
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Уточняется, что конструкцию собрали из отдельных деталей, но в полностью собранном виде она считается крупнейшим объектом, распечатанном на 3D-принтере.
Облицовочная стена позволит защитить береговую линию от воздействия воды при наводнениях – она поглощает энергию волн. Обычно такие строения используют при облагораживании каналов и рек, чтобы защитить сушу от размывания. Облицовочные стены часто требуют индивидуальной разработки, поэтому считаются крайне дорогими и сложными проектами.
В процессе строительства облицовочных стен часто наносят вред окружающей среде – берег приходится менять искусственно. Как пояснили в Winsun, 3D-печать позволила нанести гораздо меньший вред береговой линии, а также оказалась куда дешевле и проще обычного проекта.
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