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В Дубае возвели самый большой в мире дом, напечатанный на 3D-принтере (фото)

В Дубае возвели самый большой в мире дом, напечатанный на 3D-принтере (фото)

Крупнейший в мире напечатанный на месте с помощью 3D-принтера дом расположен в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, утверждает компания из Бостона Apis Cor, которая его построила.

Двухэтажное административное здание, предназначенное для одной из государственных организаций, печатали 21 день. Здание достигает 10 метров высотой, его площадь составляет около 640 метров квадратных.

Для строительства стен на место привезли 3D-принтер размером с автомобиль. Его двигали по площадке с помощью крана. Фундамент, крышу и окна делали традиционным способом.

3D-принтер использовал такие материалы, как песок, цемент, гипс и т. д. Здание расположено фактически посреди пустыни. Технология позволяет напечатать объект в любом климате, но самая большая проблема – подобрать нужную строительную смесь.

«Климат в Дубае очень суровый, температура и влажность сильно меняются в течение одного дня. Поэтому материалы должны быть стабильными даже при таких условиях», – отметил глава компании Никита Ченюнтай.

Бюджет проекта не разглашается. Для сравнения, два года назад Apis Cor презентовала демонстрационный дом площадью 400 квадратных метра, который стоил около 10 тысяч долларов.

Компания планирует реализовать следующий проект в Калифорнии и Луизиане в рамках программы строительства доступного жилья.

Дубай принял городскую стратегию 3D-печати в строительстве, которая предусматривает, что к 2025 году каждый четвертый дом в городе будет строиться с помощью 3D-принтера. Считают, что эта технология снизит стоимость строительства, затраты человеческого труда и объем строительных отходов.

По материалам Хмарочос
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