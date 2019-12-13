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Tesla представила гигантскую солнечную батарею для дома

Tesla представила гигантскую солнечную батарею для дома

Американская компания Tesla уже не первый год занимается изготовлением солнечных батарей и черепицы для частных домов, которые позволяют изрядно экономить электроэнергии. Сейчас компания представила свою лучшую гигантскую модель, которая получила название X-Large.

Об этом пишет Electrek.

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Эта солнечная батарея, как отмечается, имеет мощность 15,4 кВт и подходит для домов площадью более 370 кв. м со счетами за электричество в районе $340-460 в месяц. За день X-Large способна произвести от 58 до 77 кВт/ч.

В течение нескольких последних месяцев Tesla пытается оживить свой «солнечный» бизнес, который сейчас не слишком успешен.

Совсем недавно компания запустила новую услугу по аренде солнечных батарей, в рамках которой домовладельцы могут получить систему солнечных батарей всего за $50 в месяц. Кроме того, она запустила новую коммерческую онлайн-платформу для заказов. Tesla пытается сделать свои цены более простыми, прозрачными и активно продвигает свои энергопродукты.

По материалам Mind
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