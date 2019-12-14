Xiaomi возглавила рынок носимых устройств

Недавно IDC сообщила, что Apple доминировала в индустрии носимых устройств в прошлом квартале, так как популярность AirPods продолжает расти.

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Однако новый отчет аналитической компании Canalys, который сосредоточен исключительно на сегменте умных часов и фитнес-трекеров, демонстрирует иную картину. В данном случае не учитывалась категория беспроводных наушников, в которой доминируют Apple AirPods.

По данным Canalys, в третьем квартале Xiaomi заняла первое место в этой категории во всем мире, отгрузив 12,2 млн устройств и заняв 27% рынка. За год рост продаж составил 74,4%. Рост Xiaomi объясняется «высокими продажами в Китае и агрессивным расширением за рубежом». Apple заняла второе место с долей рынка 15%, при этом 60% поставок приходилось на новейшие Apple Watch Series.

Huawei заняла третье место, отгрузив 5,9 млн устройств и заняв 13% рынка. За год поставки удалось нарастить на 243% благодаря росту продаж в Китае. Fitbit занимает 8% рынка и четвертое место. Samsung заняла пятое место и 6% рынка.