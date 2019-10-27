Xiaomi представила станцию беспроводной зарядки (фото)

Китайская компания Xiaomi представила новый аксессуар для смартфонов — станцию быстрой беспроводной подзарядки с элегантным минималистским дизайном.

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Конструкция устройства включает основание круглой формы и установленную под наклоном подставку, которая внешне напоминает резервные аккумуляторы Xiaomi. Новинка выполнена в чёрном цвете.

Станция обеспечивает мощность до 20 Вт. Используется технология беспроводной подзарядки Qi (базируется на методе магнитной индукции) — пользователи смогут восполнять запас энергии любого смартфона, совместимого с этой системой.

Сотовый аппарат может располагаться на станции в портретной или альбомной ориентации. Благодаря наклону обеспечивается удобный просмотр уведомлений или поступающих сообщений.

В продажу новинка поступит уже 11 ноября, в день холостяков, который отмечается в Китае. Поначалу приобрести устройство можно будет со скидкой — за 11 долларов США. После этого цена возрастёт примерно до 15 долларов.