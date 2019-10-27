Xiaomi Himo разработала складной электровелосипед (фото, видео)

Экологическая сетевая компания Xiaomi Himo выпустила новый складной электрический велосипед Himo H1.

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Модель является самой портативной моделью, которая была выпущена до сих пор. Его можно сложить до размера, который не будет превышать площади бумаги A3, и будет весить всего 13 кг.

Питание электрического велосипеда – съемная литий-ионная батарея, которая находится под подушкой сиденья. Аккумулятор можно легко извлечь для зарядки вместо того, чтобы заряжать весь скутер. Максимальная емкость аккумулятора составляет 6000 мАч, и для полной зарядки требуется всего пять часов.

Максимальная скорость, которую может достичь велосипед, составляет 18 км/ч, что довольно быстро для такого маленького устройства. Его максимальная дальность поездки на одной зарядке 30 км.

Himo H1 продается на Xiaomi Youpin за $ 426. Поки не ясно, когда это средство передвижения можно будет приобрести за пределами Китая.