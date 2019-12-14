iPhone 12 с 5G может разочаровать инвесторов

Аналитик Loup Ventures Джин Мюнстер (Gene Munster) считает, что продажи смартфонов iPhone 12 с поддержкой 5G в следующем году разочаруют инвесторов, только дело тут вовсе не в Apple.

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В эпоху сетей 3G Apple выпустила iPhone, поддерживающий эти сети, в 2008 году. Первый Apple iPhone с поддержкой 4G (iPhone 5) появился в 2012 году. В данный момент американские операторы развертывают сети 5G в Соединенных Штатах, однако Apple выпустит смартфон iPhone с поддержкой 5G только в следующем году.

Джин Мюнстер добавляет, что задержка не станет причиной, по которой продажи смартфонов будут невысокими. На развертывание 5G-сетей уйдет некоторое время, именно поэтому пользователи не будут спешить приобретать смартфоны iPhone с соответствующей поддержкой. В результате в следующем году продажи окажутся ниже ожидаемого уровня.

Ранее генеральный директор Verizon Ханс Вестберг (Hans Vestberg) заявил, что к 2024 году лишь около 50% американцев будут иметь телефон с поддержкой 5G. Опрос, проведенный Piper Jaffray в сентябре, показал, что 23% владельцев iPhone планируют перейти на новую модель с поддержкой 5G.

Аналитик добавляет, что популярность смартфонов с поддержкой 5G напрямую зависит от операторов и того, насколько быстро они будут строить соответствующие сети.