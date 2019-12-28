В 2020 году надо быть готовым к падению гривны - эксперт

Курс доллара в Украине в 2020 году может перешагнуть отметку в 30 грн.

Такой прогноз дал кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, несмотря на то, что курс постепенно приближается к отметке в 20 грн/$, в 2020 году надо быть готовым к падению гривны.

По словам эксперта, на то, что курсы доллара и евро начнут рости, указывают несколько моментов.

“Одним из факторов Хмелевский называет дефицит торгового баланса более чем в $11 млрд. Также эксперт прогнозирует отток инвестиций из Украины. Кроме того, на курс гривны негативно повлияет то, что в 2020 году государство должно будет вернуть кредиторам около 5 миллиардов долларов”, – сказано в публикации.

Также, по словам Хмелевского, в следующем году может начаться мировой финансовый кризис. Не исключает эксперт и возможности политического кризиса в Украине.