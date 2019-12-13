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США могут выделить $1 млрд на энергетическую инфраструктуру в Украине, - Кулеба

США могут выделить $1 млрд на энергетическую инфраструктуру в Украине, - Кулеба

На встречах с членами Конгресса Соединенных Штатов Америки вице-премьер Дмитрий Кулеба выступил за принятие уже внесенного проекта закона США об энергетической безопасности Европы, который вскоре будет рассматриваться.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что проект закона в случае одобрения предоставит около миллиарда долларов американским компаниям для построения энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в частности в Украине.

“Это позволит диверсифицировать потоки природного газа и уменьшить зависимость от российских энергоресурсов”, – сказал Кулеба, который 11-13 декабря посетил США с рабочим визитом.

“Речь идет не только об Украине, а о стратегическом балансе во всем регионе, в частности, о влиянии России в Центральной Европе и на Западных Балканах”, – пояснил он.

По материалам depo.ua
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