МАУ распродает билеты на горнолыжные курорты

Украинская авиакомпания МАУ распродает авиабилеты в страны с горнолыжными курортами.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Компания предлагает полеты по зимним маршрутам из украинских аэропортов Киева, Харькова, Львова, Одессы, Ивано-Франковска.

Стоимость билета в одну сторону (при условии покупки билетов в обе стороны маршрута):

Киев – Вена – от 1135 грн;

Киев – Ивано-Франковск – от 1324 грн;

Львов – Анкара – от 1868 грн;

Киев – Мюнхен – от 1702 грн;

Киев – Тбилиси – от 1939 грн;

Ивано-Франковск – Милан – от 2341 грн;

Харьков – Ереван – от 3097 грн;

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Киев – Хельсинки – от 2577 грн;

Киев – Женева – от 3358 грн;

Одесса – Цюрих – от 3168 грн.

Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.