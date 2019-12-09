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МАУ распродает билеты на горнолыжные курорты

МАУ распродает билеты на горнолыжные курорты

Украинская авиакомпания МАУ распродает авиабилеты в страны с горнолыжными курортами.

Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.

Компания предлагает полеты по зимним маршрутам из украинских аэропортов Киева, Харькова, Львова, Одессы, Ивано-Франковска.

Стоимость билета в одну сторону (при условии покупки билетов в обе стороны маршрута):

  • Киев – Вена – от 1135 грн;
  • Киев – Ивано-Франковск – от 1324 грн;
  • Львов – Анкара – от 1868 грн;
  • Киев – Мюнхен – от 1702 грн;
  • Киев – Тбилиси – от 1939 грн;
  • Ивано-Франковск – Милан – от 2341 грн;
  • Харьков – Ереван – от 3097 грн;

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  • Киев – Хельсинки – от 2577 грн;
  • Киев – Женева – от 3358 грн;
  • Одесса – Цюрих – от 3168 грн.

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По материалам Finance.UA
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