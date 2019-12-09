МАУ распродает билеты на горнолыжные курорты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинская авиакомпания МАУ распродает авиабилеты в страны с горнолыжными курортами.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
Компания предлагает полеты по зимним маршрутам из украинских аэропортов Киева, Харькова, Львова, Одессы, Ивано-Франковска.
Стоимость билета в одну сторону (при условии покупки билетов в обе стороны маршрута):
Читайте также: Названы самые пунктуальные авиакомпании в Украине за ноябрь
Кстати, неплохо сэкономить в путешествиях помогают кредитные карты. Мы как раз отобрали несколько выгодных кредитных карт для тех, кто не представляет свою жизнь без дорог.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1851 10
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3681 7
Правительство подписало меморандум с табачными компаниямиВчера, 13:20 - 1084 7
Границы Киева могут измениться4 ч. назад - 469 4
Стало известно, кто достроит все объекты "Укрбуда"Вчера, 11:45 - 1721 3
Транзит газа под вопросом: чего ожидать от курса доллара в УкраинеВчера, 13:01 - 3681 7
Минимальный оклад для бюджетников будет определять Кабмин - законопроектВчера, 17:00 - 3363
Маркарова рассказала, что делать с айтишниками-ФЛПВчера, 21:00 - 1851 10
Субсидии наличными: в Минсоцполитики приготовили изменения для льготниковВчера, 16:03 - 1317
Куда и как часто путешествуют украинцы (опрос)Вчера, 20:02 - 1233
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)2 ч. назад - 46
Xiaomi представила новый электробайк из серии QicycleВчера, 13:10 - 217
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 719
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 2310 2
В Украине будут продавать Galaxy Fold за 56 999 грн (фото)04.12.2019, 17:10 - 2211 1