Новый бюджетный кроссовер появится у компании «Toyota»

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Уже в 2020 году у японского концерна появится новый представитель. Изменения ожидаются в линейке SUV. Новинка будет создана на базе Suzuki Vitara Brezza
Дебют нового кроссовера ожидается на выставке «Auto Expo» в Нью-Дели. Главным рынком станет – индийский, именно здесь локализовано сотрудничество «Toyota» и «Suzuki».
По сообщению индийских СМИ, новинка получит габариты Suzuki Vitara Brezza – 3995 х 1790 х 1640 мм. С технической точки зрения авто также будут похожи. В подкапотном пространстве будет работать 1,5 л мотор в 105 л. с. Пару составит 5МКПП или 4АКПП. Привод исключительно передний.
Стоимость нового кроссовера «Toyota» пока неизвестна. На местном рынке Suzuki Vitara Brezza предлагается от 780000 рупий (295 тыс. грн).
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