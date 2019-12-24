Новый бюджетный кроссовер появится у компании «Toyota»

Уже в 2020 году у японского концерна появится новый представитель. Изменения ожидаются в линейке SUV. Новинка будет создана на базе Suzuki Vitara Brezza

Дебют нового кроссовера ожидается на выставке «Auto Expo» в Нью-Дели. Главным рынком станет – индийский, именно здесь локализовано сотрудничество «Toyota» и «Suzuki».

По сообщению индийских СМИ, новинка получит габариты Suzuki Vitara Brezza – 3995 х 1790 х 1640 мм. С технической точки зрения авто также будут похожи. В подкапотном пространстве будет работать 1,5 л мотор в 105 л. с. Пару составит 5МКПП или 4АКПП. Привод исключительно передний.

Стоимость нового кроссовера «Toyota» пока неизвестна. На местном рынке Suzuki Vitara Brezza предлагается от 780000 рупий (295 тыс. грн).