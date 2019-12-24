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Новый бюджетный кроссовер появится у компании «Toyota»

Новый бюджетный кроссовер появится у компании «Toyota»

Уже в 2020 году у японского концерна появится новый представитель. Изменения ожидаются в линейке SUV. Новинка будет создана на базе Suzuki Vitara Brezza

Дебют нового кроссовера ожидается на выставке «Auto Expo» в Нью-Дели. Главным рынком станет – индийский, именно здесь локализовано сотрудничество «Toyota» и «Suzuki».

По сообщению индийских СМИ, новинка получит габариты Suzuki Vitara Brezza – 3995 х 1790 х 1640 мм. С технической точки зрения авто также будут похожи. В подкапотном пространстве будет работать 1,5 л мотор в 105 л. с. Пару составит 5МКПП или 4АКПП. Привод исключительно передний.

Стоимость нового кроссовера «Toyota» пока неизвестна. На местном рынке Suzuki Vitara Brezza предлагается от 780000 рупий (295 тыс. грн).

По материалам MMR
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