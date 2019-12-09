Apple подала в суд на конструктора процессоров для iPhone и iPad

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Компания Apple подала в суд на своего бывшего сотрудника, который покинул корпорацию прошлой зимой, проработав там около десяти лет. Здесь он занимался дизайном кастомных чипов для планшетов и смартфонов Apple. После ухода из компании Джерард Уильямс III основал собственный стартап Nuvia по разработке процессоров на базе Arm.
В Apple считают, что ее бывший сотрудник нарушил условия контракта, скрыл информацию о своем готовящемся уходе и намерении открыть собственный стартап. Также в Apple подозревают Джерарда Уильямса в использовании своего служебного положения, которое давало ему доступ к закрытой информации.
Кроме того, «яблочной» корпорации не понравилось то, что Уильямс «увел» с собой других сотрудников Apple. Отмечается, что среди основателей Nuvia значатся столпы Кремниевой долины, работавшие в AMD, Google, Broadcom, Red Hat и Texas Instruments.
Уильямс, в свою очередь, утверждает, что Apple нарушила закон, собирая данные о нем (и о любых других своих сотрудниках). Кроме того, он свободен от обязательств, согласно законодательству Калифорнии.
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