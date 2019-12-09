Почему не отображается субсидия на счете «Ощадбанка»

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Средства на льготных счетах для оплаты коммунальных услуг в личном кабинете «Ощадбанка» не отображаются по техническим причинам.
Об этом сообщили в Департаменте социальной политики КГГА.
Что произошло: льготники не могут проследить движение средств своей льготы через личный кабинет «Ощадбанка», который был создан автоматически.
В январе движение средств льготы, предоставляемой в безналичной форме, будет отображаться, и льготник сможет получить понимание, за какой именно вид услуг были перечислены деньги.
Напомним, с 1 октября все льготные категории граждан были переведены на монетизированную форму выплаты льгот: средства можно получить на банковскую карту (по заявлению, написанному до 15 октября) и в безналичной форме на лицевой счет в АО «Озадбанк».
При безналичной форме выплаты субсидий часть платежей за услуги ЖКХ за льготника осуществляет «Ощадбанк», остальное субсидиант оплачивает самостоятельно. Услуги, за которые нужно будет доплатить, «Ощадбанк» направляет в СМС-сообщениях владельцам льгот с указанным размером доплаты за каждую.
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