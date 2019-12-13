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"Нафтогаз" с января снижает цены на газ для промышленности

"Нафтогаз" с января снижает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 января снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Минимальные цены на природный газ снизятся на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 гривен с 5861 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

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Для промышленных потребителей, покупающих газ без предоплаты, с 1 января будут снижены на 6% – до 6072 гривны с 6463 гривен за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

От чего зависят ценовые предложения:

  • от объемов закупки;
  • от условий оплаты.

Минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут отвечать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), и совпадают с квартальной гарантированной ценой, которую “Нафтогаз” предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.

По материалам Finance.UA
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