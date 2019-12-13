"Нафтогаз" с января снижает цены на газ для промышленности

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Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 января снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Минимальные цены на природный газ снизятся на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 гривен с 5861 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).
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Для промышленных потребителей, покупающих газ без предоплаты, с 1 января будут снижены на 6% – до 6072 гривны с 6463 гривен за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).
От чего зависят ценовые предложения:
Минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут отвечать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), и совпадают с квартальной гарантированной ценой, которую “Нафтогаз” предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.
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