"Нафтогаз" с января снижает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” с 1 января снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Минимальные цены на природный газ снизятся на 6,2% по сравнению с декабрем – до 5500 гривен с 5861 гривны за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).

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Для промышленных потребителей, покупающих газ без предоплаты, с 1 января будут снижены на 6% – до 6072 гривны с 6463 гривен за тысячу кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

От чего зависят ценовые предложения:

от объемов закупки;

от условий оплаты.

Минимальные цены для промышленных потребителей в январе будут отвечать оптовой цене на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК “Нафтогаз Украины” поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), и совпадают с квартальной гарантированной ценой, которую “Нафтогаз” предложил всем защищенным потребителям на период с января по апрель 2020 года.