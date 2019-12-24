Минэкономики не исключает девальвации гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В начале 2020 года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны к доллару.
Об этом говорится в комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Как отмечается в публикации, до конца 2019 года ожидается более низкий уровень инфляции, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.
“В квартале 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны”, – говорится в комментарии.
Эксперты Минэкономики среди рисков ускорения инфляции указывают рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренное перенесение на потребительские цены.
“Дополнительным риском является возможное отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановление трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне существующих геополитических конфликтов на Ближнем Востоке”, – говорится в публикации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
”Гривна точно рухнет”: эксперты рассказали, в какой валюте лучше хранить деньгиВчера, 09:17 - 121051 17
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1564 4
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 3328 2
Города, жители которых сэкономят до 30% на отопленииВчера, 10:30 - 1309 2
"Богдан" будет производить электрический автобус9 ч. назад - 281 1
Как изменилось количество предприятий и ФЛП в Украине в 2019 годуВчера, 14:01 - 3340
С Нового года изменятся ставки налогов для малого бизнеса: сколько нужно будет заплатитьВчера, 21:01 - 3328 2
Евростат назвал самые богатые и самые бедные страны ЕвропыВчера, 12:00 - 3281
В Минэкономики показали место Украины на экономической карте мира (инфографика)Вчера, 17:00 - 1564 4
Как в 2019-м изменился украинский рынок фрилансаВчера, 16:00 - 1327
Новый украинский поезд отправился в свой самый дальний рейс (фото)24.12.2019, 15:44 - 3740 6
Самолет на электричестве впервые сел на воду (видео)14.12.2019, 11:15 - 2324 6
Xiaomi представила новый электробайк из серии Qicycle13.12.2019, 13:10 - 2032
Маск рассказал о габаритах пикапа Tesla Cybertruck09.12.2019, 10:50 - 1846 1
Nokia представила новый дешевый смартфон (фото)06.12.2019, 12:20 - 5460 3