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Минэкономики не исключает девальвации гривны

Минэкономики не исключает девальвации гривны

В начале 2020 года в Украине возможно ускорение инфляции из-за ослабления гривны к доллару.

Об этом говорится в комментарии Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в публикации, до конца 2019 года ожидается более низкий уровень инфляции, чем прогнозировалось, из-за существенного укрепления обменного курса.

“В квартале 2020 года формирование инфляционного тренда будет происходить, в первую очередь, под влиянием сезонности на продовольственном рынке, а также возможного временного ослабления гривны”, – говорится в комментарии.

Эксперты Минэкономики среди рисков ускорения инфляции указывают рост издержек производства (из-за роста оплаты труда и тарифов на электроэнергию) и их ускоренное перенесение на потребительские цены.

“Дополнительным риском является возможное отсутствие транзита газа через территорию Украины (скажется на обменном курсе гривны) и восстановление трендов роста цен на энергоносители на мировом рынке на фоне существующих геополитических конфликтов на Ближнем Востоке”, – говорится в публикации.

По материалам РБК-Украина
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