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Американская компания запустила 5G в 10 городах США

Американская компания запустила 5G в 10 городах США

Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T запустил 5G для всех пользователей в 10 городах США.

Об этом пишет TheVerge.

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Доступ к скоростной 5G-связи получили клиенты AT&T в Бирмингеме, Индианаполисе, Лос-Анджелесе, Милуоки, Питтсбурге, Провиденсе, Рочестере, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.

Воспользоваться преимуществами 5G смогут те, кто пользуется тарифами Unlimited Extra или Unlimited Elite (цена $75 и $85 в месяц, соответственно, для одной линии). Никаких дополнительных платежей за переход на 5G компания с них не потребует.

AT&T предлагает три различных бренда для 5G:

  • 5GE – фейковый 5G, который является всего лишь улучшенным LTE;
  • 5G – фактически 5G, но всего в диапазоне 850 МГц, то есть медленнее, чем миллиметровые волны. Его и получили жители десяти городов США;
  • 5G+ – миллиметровый 5G на высоких радиочастотах. Это самый быстрый мобильный интернет компании, но с наиболее коротким радиусом действия. Его сейчас предоставляют только избранным разработчикам и предприятиям.

В компании говорят, что эти десять городов – это только начало, обещая, что «доступность 5G будет расширяться».

По материалам Mind
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