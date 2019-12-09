Американская компания запустила 5G в 10 городах США

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Американский транснациональный телекоммуникационный конгломерат AT&T запустил 5G для всех пользователей в 10 городах США.
Об этом пишет TheVerge.
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Доступ к скоростной 5G-связи получили клиенты AT&T в Бирмингеме, Индианаполисе, Лос-Анджелесе, Милуоки, Питтсбурге, Провиденсе, Рочестере, Сан-Диего, Сан-Франциско и Сан-Хосе.
Воспользоваться преимуществами 5G смогут те, кто пользуется тарифами Unlimited Extra или Unlimited Elite (цена $75 и $85 в месяц, соответственно, для одной линии). Никаких дополнительных платежей за переход на 5G компания с них не потребует.
AT&T предлагает три различных бренда для 5G:
В компании говорят, что эти десять городов – это только начало, обещая, что «доступность 5G будет расширяться».
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