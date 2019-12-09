Субсидия на коммуналку выгоднее льготы - Минсоцполитики

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Получать субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг более выгодно, чем пользоваться льготой на оплату этих услуг.
Об этом сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время брифинга.
“Сейчас завершены начисления за ноябрь. Мы имеем промежуточные результаты. И собственно сегодня происходит процедура выплаты субсидий и льгот, в частности, в наличной форме. Можем сказать, что в большинстве случаев получать субсидию более выгодно и размер социальной поддержки больше”, – сказал Музыченко.
О чем свидетельствуют показатели:
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Чиновник отметил, что обычно граждане получают в качестве льготы скидку 25-50% от размера коммунальных платежей.
Музыченко также отметил, что данные показывают, что за два месяца этого года за субсидией обратились на 60% меньше граждан, чем за этот же период прошлого года.
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