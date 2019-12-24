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Налоговая назвала штрафы за нарушения при работе с РРО (инфографика)

Налоговая назвала штрафы за нарушения при работе с РРО (инфографика)

В Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области назвали суммы штрафов, которые будут применяться за нарушение порядка проведения расчетных операций.

Штрафовать будут за:

  • непроведение расчетных операций (РО);
  • проведение РО на неполную сумму стоимости товаров (услуг);
  • невыдачу в бумажной или электронной форме расчетного документа (чека).

Когда начнут действовать штрафы:

  • до 19 апреля 2020 года: за первое нарушение – 1 грн, за каждое последующее – 100% стоимости товара, проданного с нарушением;
  • с 19 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года: за первое нарушение – 10% стоимости товара, проданного с нарушением, за каждое последующее – 50% его стоимости;
  • с 1 октября 2020 года – за первое нарушение – 100% стоимости товара, проданного с нарушением, за каждое последующее – 150% его стоимости.

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Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, что предполагает применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • С 1 октября 2020 года покупатели, заплатив за товар или услугу более 850 грн, смогут оспаривать выданные им с нарушениями чеки.
По материалам Finance.UA
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