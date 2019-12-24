Налоговая назвала штрафы за нарушения при работе с РРО (инфографика)

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В Главном управлении Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области назвали суммы штрафов, которые будут применяться за нарушение порядка проведения расчетных операций.
Штрафовать будут за:
Когда начнут действовать штрафы:
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