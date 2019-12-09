Укрзализныця запускает пересадочный маршрут Львов-Берлин

Укрзализныця и Польская железная дорога запускают новый международный пересадочный маршрут Львов – Берлин.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, пишет пресс-служба Укрзализныци.

«Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов – Берлин. Таким образом, украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть больше 18 часов», – отметил Евгений Кравцов.

График курсирования поезда:

Начало курсирования – с 15 декабря этого года;

Из Львова поезд № 89 будет отправляться в 16:20 и прибывает в Перемышль в 18:19, затем – пересадка на поезд № ЕС / EN 456 Перемышль – Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 9:48;

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В обратном сообщении поезд № ЕС / EN 457 Берлин – Перемышль будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого – пересадка на поезд № 90 Перемышль – Львов, отправление из Перемышля в 10:18, прибытие во Львов в 13:45;

поезд № ЕС / EN 456/457 Перемышль – Берлин также будет останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и Франкфурте-на-Одере.

Цена билета на поезд Львов-Перемышль – от 230 грн.

Справка Finance.ua:

За 10 месяцев 2019 года в страны Европы Укрзализныця перевезла почти 479 тыс. пассажиров, что на 55,6 тыс. пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323,5 тыс. пассажиров – на 61,8 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.