Укрзализныця запускает пересадочный маршрут Львов-Берлин

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Укрзализныця и Польская железная дорога запускают новый международный пересадочный маршрут Львов – Берлин.
Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов, пишет пресс-служба Укрзализныци.
«Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов – Берлин. Таким образом, украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть больше 18 часов», – отметил Евгений Кравцов.
График курсирования поезда:
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Цена билета на поезд Львов-Перемышль – от 230 грн.
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