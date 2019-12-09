Норвегия приостанавливает строительство СЭС в Украине

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Компания Scatec Solar остановила реализацию проекта по строительству солнечной электростанции (СЭС) в Херсонской области. Такое решение объясняется анонсированными изменениями в системе выплаты «зеленого тарифа».
Об этом сообщила руководитель по управлению бизнесом компании в Украине Алина Свидерская.
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Отмечается, что решение приостановить строительство электростанции мощностью 65 МВт приняли из-за изменений в системе выплаты «зеленого тарифа», которые готовит правительство. В частности, из-за этих изменений электростанция компании может потерять возможность продавать электричество в сеть по «зелёному тарифу», то есть по более высокой, чем рыночная, цене.
«В этот проект компания вложила 2-3 миллиона евро, и сейчас его полностью остановили», — сообщила Свидерская после заседания комитета «Европейской бизнес ассоциации» по вопросам топлива и энергетики.
По её словам, правительство планирует сократить срок, когда построенные электростанции смогут получить «зелёный тариф». И в соответствии с анонсированными датами, компания свою электростанцию достроить не успеет.
Зеленые тарифы — это тарифы, по которым государство выплачивает владельцам солнечных и ветроэлектростанций средства за их электроэнергию. Такие тарифы установлены выше рыночной стоимости электричества для того, чтобы стимулировать развитие альтернативной энергетики в Украине. Высокий размер таких тарифов привёл к тому, что сама электроэнергия для потребителей также становится дороже.
В условиях рынка электроэнергии, «зелёные тарифы» электростанциям выплачивает компания «Гарантированный покупатель». Она выкупает электроэнергию у Энергоатома и Укргидроэнерго, перепродавая её населению по фиксированным тарифам. Из-за слишком высокого «зелёного» тарифа «Гарантированный покупатель» несёт убытки, а в его платёжном балансе формируется дефицит.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что в Украине необходимо решать вопросы «зелёных» тарифов на продажу электроэнергии из альтернативных источников. С компаниями, которые уже подписали контракты с государством на получение этих тарифов, будут общаться.
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