Китай создает собственную операционную систему

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Компании China Standard Software (CS2C) и Tianjin Kylin Information (TKC) совместно создадут отечественную операционную систему.
Об этом сообщает китайская корпорация China Electronics.
Ранее мнение, что Китаю необходимо срочно разработать собственную независимую операционную систему «с единой технической системой и экосистемой», высказал финансовый директор China National Software and Service.
Операционная система NeoKylin Linux, разработанная CS2C, и серверная операционная система Kylin, разработанная TKC, являются основными отечественными операционными системами на рынке Китая.
ОС NeoKylin Linux полностью поддерживает основные открытые аппаратные платформы — от серверов до ПК, будучи совместима более чем с 4000 программных и аппаратных продуктов. Более чем за 10 лет разработки серверной операционной системы компания Kylin сформировала три линии: серверную, настольную и встраиваемую, а также вариант для систем, используемых для облачных вычислений и больших данных.
В системе используются разработки, защищенные почти сотней патентов. В настоящее время продукция CS2C и TKC используется на предприятиях сферы финансов, энергетики, транспорта, здравоохранения и в других отраслях.
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