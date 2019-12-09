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В новой версии iOS появилась "функция для интровертов”

В новой версии iOS появилась "функция для интровертов”

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы iOS 13.3 с интересной функцией.

Об этом сообщает портал 9to5mac.

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“Как и ожидалось, Apple выпустила iOS 13.3 и iPadOS 13.3 для широкой публики”, – говорится в сообщении.

По данным портала, в обновленной версии операционной системы пользователи iPhone и iPad теперь могут самостоятельно устанавливать конкретные ограничения на то, с кем и когда они хотят общаться.

Более того, пользователи в течение определенного времени смогут выбрать общение со всеми или с определенными людьми.

Такая новая функция будет очень полезна для родителей, если они, например, решат запретить детям общаться с незнакомыми людьми.

Также известно, что обновленная операционная система получила новые функции безопасности.

Отмечается, что в обновлении есть изменения, которые, в частности, касаются исправления ошибок и улучшения производительности, обновления Apple News и улучшение беспроводной зарядки.

По материалам УКРИНФОРМ
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