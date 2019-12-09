Смолий назвал крупнейшие риски для стабильности экономики

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Судебные решения и давление на Национальный банк могут негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания, а также затруднить доступ к международным рынкам капитала.
Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.
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“Сохраняется риск усиления угроз для макрофинансовой стабильности в результате судебных решений и давления на Национальный банк. Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и усложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат”, – сказал Смолий.
Он также отметил, что есть и внешние риски, которые могут представлять угрозу для стабильности экономики Украины. Среди них и полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, и усиление торговых войн, и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.
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