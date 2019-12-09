0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 131 0

Смолий назвал крупнейшие риски для стабильности экономики

Смолий назвал крупнейшие риски для стабильности экономики

Судебные решения и давление на Национальный банк могут негативно повлиять на курсовые и инфляционные ожидания, а также затруднить доступ к международным рынкам капитала.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

Читайте также: НБУ: Решения о новой программе МВФ пока не будет

“Сохраняется риск усиления угроз для макрофинансовой стабильности в результате судебных решений и давления на Национальный банк. Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и усложнить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат”, – сказал Смолий.

Он также отметил, что есть и внешние риски, которые могут представлять угрозу для стабильности экономики Украины. Среди них и полное прекращение транзита газа из России по территории Украины, и усиление торговых войн, и повышение турбулентности на глобальных финансовых рынках, эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.