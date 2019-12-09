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Министр юстиции недоволен зарплатой

Министр юстиции недоволен зарплатой

Министр юстиции Денис Малюська, который недавно предложил передать нотариусам право регистрировать браки и разводы, рассказал, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

“У меня примерно 17 000 гривен, даже немного меньше. У заместителей тоже где-то в том районе. Но это без премий. Должность заместителя министра – это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно. Поэтому он не будет брать взяток, потому что это полностью противоречит идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе”, – пояснил Малюська.

Он добавил, что правительство обещало повысить зарплаты министрам и их заместителям.

“Потому что когда у меня закончатся деньги, я уйду. А они у меня закончатся. На год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше – нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро”, – рассказал Малюська.

В ноябре министры получили надбавки.

“Многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 000 гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 – надолго меня не хватит. Четверо детей, это требует средств”, – отметил министр.

По материалам Економічна Правда
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